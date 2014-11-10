دي ميستورا يزور دمشق للقاء الأسد

دي ميستورا يزور دمشق

يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين لبحث مبادرته بشأن "تجميد" مناطق النزاع، حيث يغادر بعدها إلى مدينة حمص للقاء مكاتب منظمات أممية ووفود معارضين، بحسب ما أفادت به صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من دي مستورا أنه سيبحث مع الأسد "الأفكار التي يطرحها الأخير وكيفية تطبيقها في ظل الإرهاب الذي تتعرض له سوريا".

وأشارت صحيفة الوطن إلى أن دي مستورا سيغادر بعد لقائه الأسد إلى حمص حيث "يعقد هناك اجتماعات مع مكاتب المنظمة الأممية العاملة في المدينة للاستماع منهم عن واقع العمل، كما سيلتقي بوفد يمثل المسلحين في منطقة الوعر وفعاليات اجتماعية من المنطقة ذاتها".

وتستمر زيارة المبعوث الأممي حتى يوم غد الثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من ممثلي الأحزاب المعارضة الموجودة في دمشق، لعرض مبادرته.

وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا اليوم الاثنين في لندن بحضور رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعدد من أعضاء الائتلاف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله إن الاجتماع لن يكون على مستوى الوزراء، غير أن هادي البحرة سيلتقي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عقب الاجتماع.

وذكرت المتحدثة أن الاجتماع يأتي في وقت هو الأكثر أهمية للمعارضة المعتدلة لإثبات كيانها وأهدافها المناقضة كليا لكل ما يمثله نظام بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت أن ما تتميز به المعارضة هو كل ما يفتقده تنظيم الدولة والأسد من اعتدال وديمقراطية ومشاركة الجميع من دون استبعاد أحد.

وقالت فرح إن الأسد هو من هيأ الظروف التي ترسخ فيها "تطرف" تنظيم الدولة الذي تمكن من إقامة ملاذ آمن له في سوريا جراء "معاملته الوحشية" لشعبه، والتي تمثلت أخيرا في قيامه بقصف همجي لمخيم عابدين للنازحين في محافظة إدلب بالبراميل المتفجرة بحق مدنيين أبرياء.