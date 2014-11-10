التلفزيون العراقي: مقتل مساعد للبغدادي قرب الفلوجة

تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن التلفزيون العراقي اليوم الاثنين أن هجوما جويا أودى بحياة أحد مساعدي زعيم "تنظيم الدولة" أبو بكر البغدادي قرب مدينة الفلوجة العراقية.

وقال التلفزيون إن القتيل هو أبو حذيفة اليمني، دون أن يذكر متى وقع الهجوم أو تفاصيل أخرى. كما لم يتسن التأكد من وفاة اليمني أو ما إذا كان مساعدا للبغدادي.

وظهرت تقارير متضاربة بشأن مصير البغدادي نفسه بعد أن استهدفت هجمات جوية بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم موقعين على الأقل يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الميجر كيرتس كيلوج إن القيادة ليس لديها معلومات تؤكد صحة تقارير إعلامية عن إصابة البغدادي في أي هجوم جوي على مدينة الموصل في الشمال أو مدينة القائم إلى الغرب.

ومن المحتمل أن تكون الهجمات قد تسببت في مقتل أو إصابة مساعدين للبغدادي ذكر مسؤولون عراقيون أنهم كانوا بين تجمعات استهدفتها الضربات الجوية.