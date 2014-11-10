أمريكا تفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين "لتهديدهم الأمن والاستقرار" في البلاد عقب إجراء مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وتمنع العقوبات الأمريكية على الرئيس السابق والزعيمين العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل معهم فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة.

وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات مالية على صالح والقائدين العسكريين التابعين للحوثيين عبد الله يحيى الحكيم وعبد الخالق الحوثي بسبب "الانخراط في أعمال "تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن، أو الاستقرار في اليمن".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن "هؤلاء الأفراد الثلاثة، باستخدامهم للعنف ووسائل أخرى، هم يقوضون العملية السياسية في اليمن ويعرقلون تنفيذ الانتقال السياسي، الذي حدده اتفاق 23 تشرين ثان/نوفمبر عام 2011، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجلس التعاون الخليجي والتي تنص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن".