مقاتلو البشمركة يصلون بأسلحتهم إلى كوباني

مقاتلون من البشمركة

وصلت القوات الكردية العراقية إلى مدينة كوباني السورية بأسلحتها الثقيلة لمساعدة أكراد سوريا على التصدي لمحاولات مسلحي تنظيم الدولة السيطرة على المدينة وتعزيز سيطرتهم على المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا.

ورحب المقاتلون الأكراد السوريون بالبشمركة وقالوا إنه بالاستعانة بالأسلحة التي أحضروها معهم فانهم سيساعدون على تغيير كفة المعركة المستعرة منذ أكثر من 40 يوما.

من جانبه قال إدريس نعسان نائب مسؤول العلاقات الخارجية في كوباني "لقد صمد المقاتلون. ما كان ينقص هو العتاد والذخائر… ووصول المزيد الآن سيساهم في قلب الموازين. المزيد من المشاركين سيساعد."

ويمثل دخول 150 من أفراد البشمركة أول مرة تسمح فيها تركيا لقوات برية من خارج سوريا بالدخول لتعزيز الأكراد السوريين الذين يدافعون عن كوباني منذ أكثر من 40 يوما.

ورغم أهميتها الاستراتيجية المحدودة فقد تحولت كوباني إلى رمز دولي في المعركة ضد مسلحي تنظيم الدولة الذين سيطروا على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

وقال أنور مسلم أكبر مسؤول إداري كردي في كوباني "في الوقت الحالي البشمركة يعدون العدة. يتخذون مواقعهم ويعدون أسلحتهم وهم على اهبة الاستعداد للقتال. سيقاتلون اليوم في الصفوف الأولى."

في سياق متصل، قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن مقاتلات وقاذفات أمريكية شنت خمس هجمات ضد تنظيم الدولة قرب كوباني دمرت تسعة مواقع قتالية للتنظيم.