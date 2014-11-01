البث الحي
منوعات

ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

1/11/2014

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

واصل ريال مدريد سلسلة  انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزه السابع على  التوالي في البطولة إثر تغلبه على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف نظيفة في  المرحلة العاشرة من المسابقة اليوم السبت.

وانفرد الفريق الملكي بهذا الفوز بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى  هذا الموسم (مؤقتا) بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على غريمه التقليدي برشلونة، الذي ربما يعود إلى الصدارة مجددا حال فوزه  على ضيفه سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم السبت.

في المقابل توقف رصيد غرناطة عند تسع نقاط ليظل في المركز الرابع عشر،  بعدما واصل نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة بتلقيه الخسارة الخامسة في  مبارياته الست الأخيرة.

ورغم الفوز الكبير للريال إلا أنه تحقق بأقل مجهود، ليحافظ الفريق  الأبيض على نهمه الهجومي بعيدا عن ملعب سانتياجو برنابيو بعدما سجل 19  هدفا في مبارياته الأربع الأخيرة خارج ملعبه في المسابقة.

واحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخوض مباراته رقم 700 بقميص  ريال مدريد منذ انتقاله إلى الفريق الأبيض عام 2009 قادما من مانشستر  يونايتد الانجليزي، ليحرز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الثانية، ويعزز  موقعه في صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق ثمانية أهداف  عن ملاحقه المباشر نيمار داسيلفا مهاجم برشلونة، علما بأن هذا الهدف  يحمل الرقم 448 لرونالدو مع الريال في مختلف المسابقات.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)