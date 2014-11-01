ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية في الدوري الإسباني

كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزه السابع على التوالي في البطولة إثر تغلبه على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف نظيفة في المرحلة العاشرة من المسابقة اليوم السبت.

وانفرد الفريق الملكي بهذا الفوز بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى هذا الموسم (مؤقتا) بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على غريمه التقليدي برشلونة، الذي ربما يعود إلى الصدارة مجددا حال فوزه على ضيفه سيلتا فيجو في وقت لاحق اليوم السبت.

في المقابل توقف رصيد غرناطة عند تسع نقاط ليظل في المركز الرابع عشر، بعدما واصل نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة بتلقيه الخسارة الخامسة في مبارياته الست الأخيرة.

ورغم الفوز الكبير للريال إلا أنه تحقق بأقل مجهود، ليحافظ الفريق الأبيض على نهمه الهجومي بعيدا عن ملعب سانتياجو برنابيو بعدما سجل 19 هدفا في مبارياته الأربع الأخيرة خارج ملعبه في المسابقة.

واحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخوض مباراته رقم 700 بقميص ريال مدريد منذ انتقاله إلى الفريق الأبيض عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، ليحرز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الثانية، ويعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق ثمانية أهداف عن ملاحقه المباشر نيمار داسيلفا مهاجم برشلونة، علما بأن هذا الهدف يحمل الرقم 448 لرونالدو مع الريال في مختلف المسابقات.