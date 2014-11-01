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حماس تدعو للبدء الفوري بإعمار غزة

1/11/2014

مبان دمرت في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة

دعت حركة حماس السبت إلى البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء ما وصفته بحالة التباطؤ التي تفاقم من معاناة سكان القطاع.  وأكدت الحركة في بيان صحفي لها رفضها الكامل لـ "الاشتراطات  الإسرائيلية التي تتسبب في إعاقة عمليات الإعمار وتشكل تجاوزاً لاتفاق التهدئة الذي نص على فتح المعابر وتسهيل دخول مواد الإعمار إلى غزة".

كما دعت إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لمراقبة ملف الإعمار وضمان  فاعلية عملية الإعمار وشفافيتها.  ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من  شهرين على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي  الذي استمر 50 يوما على القطاع وخلف دمارا هائلا في البنى التحتية للقطاع.

وتعهدت الدول المانحة في الثاني عشر من الشهر الماضي بمبلغ 5.4 مليار  دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر دولي عقد في  القاهرة برعاية مصرية ونرويجية.

إلا أنه لم يتم حتى الآن البدء بتوريد مواد البناء اللازمة لعملية  الإعمار من إسرائيل رغم الإعلان عن اتفاق لذلك برعاية الأمم المتحدة.  واشترطت إسرائيل مرارا عدم استخدام مواد البناء الموردة إلى قطاع غزة في بناء الأنفاق الأرضية وإلا فإنها ستوقف الإعمار.

 

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