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تعيين إسحق زيدا لقيادة المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو

1/11/2014

متظاهرون أمام مقر الجيش في واجادوجو

أعلن كبار قادة الجيش في بوركينا فاسو يوم السبت تأييدهم لتولي اللفتنانت كولونيل إسحق زيدا رئاسة حكومة انتقالية بعد تنحي الرئيس بليز كومباوري. وذكر بيان صدر بعدما اجتمع قادة الجيش لاتخاذ قرار بشأن نزاع بين زيدا وقائد الجيش الجنرال أونوري تراوري حول من يتولى السلطة "انتخب اللفتنانت كولونيل ياكوبا ايزاك زيدا بالإجماع لقيادة المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس بليز كومباوري."

وكان قائد القوات المسلحة في بوركينا فاسو الجنرال أونوري تراوري أعلن تولي السلطة في البلاد الجمعة بعد أن استقال الرئيس بليز كومباوري وسط مظاهرات حاشدة احتجاجا على محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما.

وكان كومباوري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1987 حاول تحدي الضغوط الشعبية للتنحي بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة الخميس اقتحم خلاله المتظاهرون البرلمان والتلفزيون الرسمي.

لكن مع احتشاد مئات الآلاف من المحتجين في شوارع العاصمة واجادوجو لليوم الثاني الجمعة وفي ظل غياب أي علامة على دعم دولي لبقائه في السلطة أعلن كومباوري استقالته.

من جانبها  رحب الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند باستقالة كومباوري ودعا في بيان إلى إجراء الانتخابات سريعا. وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)  الخميس إنها لن تقبل استيلاء أي طرف على السلطة بوسائل غير دستورية في تلميح على ما يبدو إلى ضغط دبلوماسي لترك كومباوري في السلطة.

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