الجيش المصري يواصل تدمير المنازل برفح المصرية

قال مراسل الجزيرة مباشر في غزة ، اليوم السبت ،إن مدرعات الجيش المصري قامت بتفخيخ عدد من المنازل ضمن عملية إنشاء منطقة عازلة مع قطاع غزة برفح المصرية.

وقال الأهالي إنهم سمعوا دوي انفجارات في قرى من بينها التومة والمقاطعة والمهدية الليلة الماضية ، وأضاف آخرون أن مروحيات الأباتشي قصفت مناطق شرق رفح المصرية ، كانت قد أخليت في وقت سابق، ودخلت حيّز المنطقة العازلة.

يذكر أن الجيش المصري بدأ منذ الأربعاء الماضي عملية إجلاء لأهالي مدينتي رفح المصرية والشيخ زويّد، على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على امتداد الشريط الحدودي مع القطاع.

ويأتي ذلك بعد أن تعرضت نقطة عسكرية بمحافظة شمال سيناء، في 24 من الشهر الماضي لهجوم من مسلحين أسفر عن سقوط 31 قتيلا، وثلاثين مصابا من الجيش وفق حصيلة رسمية.