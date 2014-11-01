الأكراد يصدون هجوماً جديداً لتنظيم الدولة في عين العرب

صد المقاتلون الاكراد الذين يدافعون عن مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا هجوما جديدا شنه تنظيم الدولة الاسلامية في شمال المدينة، بحسب ما افاد اليوم السبت المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتزامن هذا الهجوم مع دخول قوات من البشمركة الاتية من اقليم كردستان العراق الى عين العرب (كوبانى) وذلك لمساندة مقاتلى "وحدات حماية الشعب" الاكراد، علما ان هذه القوة المؤلفة من نحو 150 عنصرا لم تشارك بعد في المعارك.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكن المقاتلون الاكراد من صد هجوم جديد لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال عين العرب التى شهدت مواجهات عنيفة مساء امس الجمعة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم".

واضاف ان عين العرب "تشهد حاليا هدوءا حذرا، فيما تسمع بين الحين والاخر اصوات تبادل لاطلاق النار"، مشيرا الى ان مقاتلي البشمركة لم يشاركوا بعد في المعارك.

وعبرت مساء الجمعة 20 الية تقل نحو 150 من المقاتلين الاكراد العراقيين الذى كان يهتف كثيرون منهم "كوباني" ويلوحون للحشود التى اصطفت لاستقبالهم، الحدود التركية من جهة تل الشعير شمال غرب عين العرب للمشاركة في القتال ضد المسلحين الجهاديين.