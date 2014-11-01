الأطراف السياسية باليمن توقع على تشكيل حكومة كفاءات

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

قال مراسل الجزيرة في اليمن إن الأطراف السياسية في اليمن فوضت الرئيس بتشكيل حكومة كفاءات بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، كما نفي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية علي القحوم إعطاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مهلة 10 أيام لتشكيل الحكومة خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في العاصمة صنعاء والذي أطلق عليه "لقاء الحكماء".

ميدانيا، قال مسؤولون محليون وسكان إن ما لا يقل عن ثمانية جنود يمنيين وثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم للقاعدة قتلوا في اشتباكات يوم السبت في بلدة جبل راس في محافظة الحديدة في غرب اليمن.

ويحتدم القتال في بعض المحافظات اليمنية منذ أن أصبح الحوثيون قوة مهيمنة بالبلاد في الأشهر الأخيرة مما يعرض الاستقرار الهش في البلاد للخطر.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول وتقدموا إلى وسط وغرب اليمن الأمر الذي أغضب رجال قبائل إلى جانب تنظيم القاعدة الذين كثف من هجماته.

وأسفر أحدث هجوم للقاعدة عن مقتل 33 شخصا في محافظة البيضاء بوسط البلاد الأسبوع الماضي. وبعد ذلك بأيام وفي البيضاء أيضا قتل 30 شخصا من الحوثيين و 18 من المقاتلين القبليين في اشتباكات.

واستولى الحوثيون الشهر الماضي على الحديدة التي تضم ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في البلاد بعد عدن. واندلعت اشتباكات يوم السبت بعد هجوم شنه من يعتقد بأنهم من القاعدة.