اجتماع طارئ غدا لمجلس الجامعة العربية

تبدأ غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي بناء على طلب من دولة الكويت، الرئيس الحالي للقمة العربية، للبحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.

وقال مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، السفير عزيز الديحاني إن مجلس الجامعة سيستمع إلى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري العربي لبغداد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

كما سيبحث الاجتماع موضوعات خاصة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والحرم القدسي والأوضاع في شمال سيناء وأوضاع المهجرين السوريين.

وأكد الديحانى حرص الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية على متابعة وتنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى وبعض وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة العربية بزيارة لسويسرا والالتقاء مع المنظمات الدولية لمناقشة تطورات الأوضاع فى فلسطين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.