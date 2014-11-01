البث الحي
منوعات

اجتماع طارئ غدا لمجلس الجامعة العربية

1/11/2014

تبدأ غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي بناء على طلب من دولة الكويت، الرئيس الحالي للقمة العربية، للبحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.

وقال مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، السفير عزيز الديحاني إن مجلس الجامعة سيستمع إلى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري العربي لبغداد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

كما سيبحث الاجتماع  موضوعات خاصة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والحرم القدسي والأوضاع في شمال سيناء وأوضاع المهجرين السوريين.

وأكد الديحانى حرص الكويت الرئيس الحالي للقمة العربية على متابعة وتنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى وبعض وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة العربية بزيارة لسويسرا والالتقاء مع المنظمات الدولية لمناقشة تطورات الأوضاع فى فلسطين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)