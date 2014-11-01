إصابة العشرات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين مئات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عدد من مدن الضفة الغربية الجمعة، أسفرت عن إصابة عشرات الشبان بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع، يأتي ذلك عقب يوم غضب شعبي دعت له فصائل فلسطينية نصرة للمسجد الأقصى المبارك فيما شهد قطاع غزة مسيرات حاشدة، تحت شعار "نصرة الأقصى".

وأكدت مصادر طبية سقوط أربعة جرحى على الأقل، بينهم طفلان، في مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز "قلنديا"، شمالي القدس، تم نقلهم إلى "مجمع فلسطين الطبي" بمدينة رام الله.

وفي مدينة الخليل اندلعت مواجهات في أكثر من محور، عقب دعوات أطلقتها حركة حماس في المدينة للخروج والتعبير عن حالة الغضب الشعبي لما يجري في القدس المحتلة.

أما في محافظة بيت لحم، فقد شهدت أحياء عدة مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال كان من بينها التي اندلعت على المدخل الشمالي وعند مخيم عايدة، وفي بلدات تقوع وحوسان ووادي فوكين، كما تم اعتقال مواطن واحتجاز والده

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عدة مناطق من الضفة الغربية شهدت ما وصفتها بـ"أعمال شغب واكبت مسيرات تضامنية مع المسجد الأقصى"، وقالت إنه "يجري التعامل مع المشاغبين بوسائل تفريق المظاهرات"، ونقلت عن مصادر فلسطينية سقوط "عدة إصابات".

وأكد عدد من قادة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد، أن "الشعب الفلسطيني على جاهزية تامة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، وأن المقاومة ستقوم بدورها"، داعين إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً، ورفع "يد السلطة الثقيلة" عن المقاومة، لتقوم بدورها.