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20 قتيلا في هجوم انتحاري بالعاصمة اليمنية

9/10/2014

قتل 20 شخصا على الأقل وجرح نحو 70  في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للحوثيين في ميدان التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب مسؤول حوثي، فإن التفجير نفذه انتحاري بحزام ناسف وسط حشود من الحوثيين.

عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري وسط صنعاء

من جهتها، قالت جماعة الحوثي، إن حصيلة الانفجار بلغت 43 قتيلا وعشرات الجرحى.

وعلى صعيد آخر، قتل عشرة جنود الخميس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبناه تنظيم القاعدة ضد نقطة تفتيش في ضواحي مدينة المكلا بحضرموت جنوب شرق اليمن.

وقال مراسل الجزيرة، إن 13 جنديا قتلوا في هجوم مسلح على معسكر العبر شرقي اليمن.

وفي سياق أخر، اعتذر رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك عن عدم الاستمرار في منصبه الخميس بعد ساعات من دعوة الحوثيين إلى احتجاجات حاشدة ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في قرار تعيينه.

وقال بن مبارك بعد 33 ساعة فقط من تعيينه إنه اعتذر عن المنصب في أول اجتماع رسمي مع مستشاري الرئيس, وقال إنه يعلم مقدار الضغوط التي يتعرض لها هادي، وأشاد بأسلوب تعامل الرئيس مع الأزمة السياسية في البلاد.

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