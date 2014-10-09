كندا تحقق مع 80 شخصا خاضوا أنشطة إرهابية

أعلن وزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني أن السلطات تحقق مع 80 مواطنا ومهاجرا عادوا مؤخرا من مناطق تشهد نزاعات, في مقدمتها العراق وسوريا ويشتبه في أنهم قاتلوا في صفوف مجموعات متشددة.

بلاني: هناك 130 شخصا قاموا بأنشطة إرهابية ما زالوا في الخارج

وأكد بلاني أمام اللجنة البرلمانية للأمن العام على أن هؤلاء الأفراد خطيرون ويرغبون بالقيام بأعمال إرهابية ويشكلون خطرا على الكنديين.

وأوضح الوزير أن هؤلاء "المشبوهين" هم مواطنون كنديون ومهاجرون مقيمون في كندا, وأنهم متهمون بانتهاك القانون الكندي والذي يمنع المشاركة في أنشطة إرهابية في الخارج, مشيرا إلى أن الدرك الملكي "يحقق بشأن هؤلاء ويسعى إلى وضعهم خلف القضبان حيث هو مكانهم".

وعلى صعيد متصل , ذكر بلاني أن هناك 130 شخصا قاموا بأنشطة إرهابية ولكنهم ما زالوا في الخارج, وأكد أن الأشخاص المرتبطين "بتنظيم الدولة" سيعاقبهم القانون الكندي بكل صرامه.

وقال إن الحكومة أدرجت مؤخرا "تنظيم الدولة" على القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية المحظورة.