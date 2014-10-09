توغل لتنظيم الدولة في عين العرب والتحالف يستهدفها

الجيش التركي على الحدود التركية السورية

أكد مراسل الجزيرة بأن تنظيم الدولة توغل الخميس في وسط مدينة عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب شمال سوريا، وسط أنباء عن سيطرته عليها بصورة شبه كاملة رغم استمرار ضربات التحالف الدولي.

وأوضح المراسل من الحدود السورية التركية أن هتافات وتكبيرات عناصر "تنظيم الدولة" في وسط مدينة عين العرب سُمعت لأول مرة في الجانب التركي من الحدود.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن طائرات التحالف الدولي واصلت التحليق في سماء عين العرب بعدما نفذت سلسلة من الغارات كان أحدثها صباح الخميس.

وفجر مقاتل من التنظيم الأربعاء شاحنة محملة بالمتفجرات في مقر قوات الأمن الكردية "أسايش" بالمربع الأمني في عين العرب، وتسبب التفجير في مقتل عدد من عناصر الجهاز الأمني الكردي، وجاء التفجير بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من الطرفين.

وفي المقابل، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية والجيش الأميركي أن المقاتلين الأكراد لا يزالون يسيطرون على المدينة. ولمحت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء إلى أن عين العرب على وشك السقوط، وقالت إن سقوطها لا يمكن اعتباره بالضرورة خسارة استراتيجية.