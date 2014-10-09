تتويج الكاتب الفرنسي باتريك موديانو بجائزة نوبل في الآداب

باتريك موديانو

أعلنت الأكاديمية السويدية الخميس أن الكاتب الفرنسي باتريك موديانو فاز بجائزة نوبل في الآداب للعام 2014 للأعمال التي جعلته "مارسيل بروست هذا العصر". وتركزت أعمال موديانو، وهو كاتب غير مشهور نسبيا خارج فرنسا، على الذاكرة والنسيان والهوية والذنب، التي غالبا ما تدور أحداثها خلال الاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. كما كتب موديانو روايات وكتب أطفال وسيناريوهات أفلام.

من جانبه قال الأمين العام الدائم للأكاديمية السويدية بيتر انجلند للصحفيين "يمكننا القول إنه مارسيل بروست عصرنا." في تعليق على الموضوع، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "إنه من دون أدنى شك أحد أعظم المؤلفين في السنوات الأخيرة وأوائل القرن الواحد والعشرين. هذه الجائزة استحقها عن جدارة كاتب يتحلى بالحصافة مثل أعماله الرائعة."

وولد موديانو في ضاحية بولون بيلانكورت في باريس في يوليو تموز عام 1945 بعد عدة أشهر على النهاية الرسمية للاحتلال النازي للبلاد في أواخر عام 1944.

وأضافت الأكاديمية أنها منحت موديانو الجائزة "لفن الذاكرة الذي استحضر من خلاله مصائر إنسانية هي الأصعب فهما." وسبق لموديانو أن فاز بجائزة جونكور وهي أرفع جائزة أدبية في فرنسا عام 1978 عن أعماله.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل ثمانية ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار) وجائزة نوبل في الآداب هي رابع جوائز نوبل التي يتم منحها كل عام وتشمل جوائز عن الإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسلام. وقد منحت أول مرة عام 1901 وفقا لوصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل.