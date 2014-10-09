انفجار قنبلة في ملهى ليلي بكوالالمبور

قتل شخص وأصيب 12 آخرون في انفجار قنبلة محلية الصنع أمام أحد النوادي الليلية في منطقة «بوكيت بينتانج» في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكد رئيس شرطة كوالالمبور الفريق تاج الدين محمد عيسى "أن حادث تفجير القنبلة أمام أحد النوادي الليلية في منطقة "بوكيت بينتانغ" ليس له علاقة بالأنشطة الإرهابية وإنما بسبب التنافس بين العصابات من أجل السيطرة على المنطقة ".

وأضافعيسى أن الشرطة تضمن السلامة للجميع ولا يوجد شيء يدعو للقلق، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكثيف دوريات الشرطة في هذه المنطقة للتأكد من عدم تكرار هذا الحادث مرة أخرى.