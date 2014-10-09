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الحمدالله من غزة: لن نقبل بفصل غزة

9/10/2014

وصل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله برفقة جميع وزراء الحكومة من رام الله إلى قطاع غزة في أول زيارة للحكومة إلى القطاع.

الحمدالله: لن نقبل بفصل غزة أو عزل سكانها

وقال الحمد الله في كلمته، "جئت اليوم على رأس حكومة الوفاق لنباشر مهماتنا والبدء بورشة عمل كاملة قصد النهوض بكافة القطاعات وإعادة إعمار ما دمره العدوان".

وأضاف أن الحكومة ستنتقل من الاستجابة للمتطلبات العاجلة إلى تنمية شاملة في القطاع، حسب قوله.

وأكد رئيس حكومة التوافق الالتزام المطلق للحكومة بالعمل البناء لمعالجة تداعيات ما سماه الانقسام البغيض، قائلا "سنمضي موحدين لحماية غزة، ولن نقبل بفصل غزة أو عزل سكانها"، مشيرا إلى أن الدمار في قطاع غزة يذكر بحجم المسؤولية ويفرض التوحد وراء مهمة رفع الحصار وإعادة البناء.

وتعقد حكومة التوافق الفلسطينية الخميس أول اجتماع لها في قطاع غزة منذ تشكيلها برئاسة رامي الحمد

الله مطلع يونيو/حزيران الماضي، حيث تتضمن أجندة الاجتماع عددا من القضايا أهمها إعادة إعمار غزة، وبسط صلاحية الحكومة الكاملة على غزة إداريا وأمنيا.

وكان موكب الحمد الله وأعضاء حكومته قد دخل عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية قادما من الضفة الغربية.

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