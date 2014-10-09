الأمير علي: كأس العالم 2022 بقطر حق لآسيا

الأمير علي بن الحسين (يسار) بجوار سب بلاتر (الأوروبية-أرشيف)

قال الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إن استضافة قطر لكأس العالم 2022 حق آسيوي.

وأبدى الأمير علي ثقته في قدرة القطريين على إخراج بطولة مثالية.

وأضاف الأمير علي في مقابلة مع محطة الكأس التلفزيونية القطرية أن "تنظيم كأس العالم في قطر عام 2022 حق لقارة آسيا التي سبق وأن نظمت بطولة مثالية في 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية في أقصى شرق القارة والدور الآن على أقصى غرب القارة".

وتابع "كلنا ندعم قطر في استضافة كأس العالم 2022".

وتواجه قطر تحقيقا قاده الأميركي مايكل غارسيا حول مدى سلامة إجراءات منحها حق استضافة كأس العالم، ومن المتوقع أن يقرر قريبا القسم القضائي التابع للجنة القيم في الفيفا الذي يترأسه القاضي الألماني هانز يواكيم إيكرت ما إذا كانت هناك أي تجاوزات أو مخالفات شابت عملية الاختيار.

كما أثار تيو تسفانتسيجر عضو اللجنة التنفيذية للفيفا المزيد من الشكوك حول استضافة قطر لكأس العالم حين قال في مقابلة صحفية الشهر الماضي إن كأس العالم 2022 لن تقام في الدولة الخليجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها خلال أشهر الصيف.

وردت قطر سريعا على تسفانتسيجر وقالت إنها لا تشك في قدرتها على استضافة النهائيات، وأنها لديها ابتكارات وحلول لتبريد المناطق المفتوحة والملاعب تقضي على هذه المشكلة تماما.

وقالت في بيان للجنة المنظمة "السؤال المطروح الآن هو متى سيتم تنظيم البطولة وليس هل ستستضيف قطر البطولة أو لا. سواء قررت أسرة كرة القدم الدولية إقامة البطولة صيفا أو شتاء فنحن جاهزون".