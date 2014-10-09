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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري على الحوثيين لـ42

9/10/2014
صورة لموقع التفجير الانتحاري بساحة التحرير (الجزيرة مباشر)

قالت مصادر طبية وشهود الخميس إن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش للحوثيين في صنعاء ارتفع إلى 42 من بينهم عدد من الأطفال.

وفي وقت سابق قال شاهد عيان في مكان الهجوم إنه استطاع إحصاء 20 جثة على الأقل بعد الهجوم الذي وقع في ميدان التحرير بوسط صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون الذين أمسكوا بزمام القرار السياسي في البلاد منذ أن استولت قواتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى لأن بعض المصابين الذين نقلوا إلى أربع مستشفيات بالعاصمة اليمنية في حالة خطيرة.

وفي حادث منفصل قالت وكالة الأنباء اليمنية إن 20 جنديا على الأقل لقوا حتفهم يوم الخميس في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وبالبنادق الآلية على معسكر للجيش بشرق البلاد.

جاء ذلك بعد ساعات من مواجهة سياسية بين الحوثيين والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الذي أغضب تعيينه يوم الثلاثاء قادة الحوثيين.

وقال شهود آخرون إن الكثير من الأشخاص أصيبوا بجراح جراء التفجير في ساحة التحرير الرئيسية في العاصمة.

وقال شرطي يحرس مصرفا محليا بالقرب من موقع الهجوم إن رجلا كان يرتدي على ما يبدو حزاما ناسفا اقترب من نقطة تفتيش الحوثيين ثم فجر نفسه وسط عناصر أمن الحوثيين والمارة.

وفي منطقة بروم الساحلية في محافظة حضرموت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس قال شهود ومسؤول محلي إن انتحاريا حاول الدخول بسيارته الملغومة إلى معسكر للجيش بينما حاول مسلحون اقتحام المعسكر. واشتبك الجنود مع المسلحين وأجبروهم على التراجع لكن الوكالة قالت إن 20 جنديا قتلوا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية غير أن الهجوم يبدو شبيها بتفجيرات سابقة كان ينفذها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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