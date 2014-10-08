منع سقوط كوباني ليس هدفا إستراتيجيا للتحالف الدولي

جون كيري وفليب هوماند في المؤتمر الصحفي بواشنطن (Getty)

ألمح جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأربعاء إلى أن الحيلولة دون سقوط بلدة كوباني السورية بأيدي مقاتلي تنظيم الدولة لا يمثل هدفا إستراتيجيا للولايات المتحدة وقال إن فكرة إقامة منطقة عازلة يتعين أن تحظي بدراسة متأنية.

وقال كيري للمراسلين في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند "من المروع متابعة ما يجري في كوباني في حينه، يتعين عليك أن تتروى وتتفهم الهدف الإستراتيجي.

وأضاف "على الرغم من الأزمة في كوباني فإن الأهداف الأصلية لجهودنا هي مراكز القيادة والسيطرة والبنية الأساسية لـ"تنظيم الدولة". نحن نسعى لحرمان التنظيم من القدرة الكاملة على "شن الهجمات والتمدد" ليس في كوباني فقط ولكن في جميع أرجاء العراق وسوريا".

وأضاف كيري أنه يتوقع أن تقرر تركيا -التي طالبت بإقامة منطقة حظر طيران وبمنطقة عازلة في سوريا وبتكثيف الجهود ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد- "خلال الساعات والأيام القادمة" الدور الذي قد تلعبه ضد تنظيم الدولة.

من جهة أخرى وفي نفس السياق قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء بعد أن اتصل هاتفيا بنظيره التركي إن فرنسا تعضد فكرة إقامة منطقة عازلة بين تركيا وسوريا لإنشاء ملاذ آمن للنازحين.

أما وزير الخارجية الفرنسي فيليب هاموند فقد رد بتحفظ على هذه الفكرة مثلما فعل نظيره كيري مشيرا إلى أنها مطروحة منذ بعض الوقت وقال إنها بحاجة إلى دراسة متأنية.

وقال هاموند للصحفيين "فكرة المنطقة العازلة مطروحة، علينا أن نستطلع مع حلفائنا وشركائنا الآخرين ما هو المقصود بالمنطقة العازلة وكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم لكني لا أريد بالقطع أن استبعدها في هذه المرحلة".

وقال كيري وهو يعيد تأكيد الموقف غير المتحمس الذي تتخذه واشنطن تجاه هذا الاقتراح "المنطقة العازلة فكرة مطروحة، إنها تستحق البحث وتستحق الدراسة بإمعان شديد".