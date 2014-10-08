مقتل أربعة جنود بهجوم على مبان حكومية باليمن

جنود يمنيون يحرسون مبنى حكوميا (الأوروبية-أرشيف)

قال مسؤولون يمنيون محليون إن مقاتلين ينتمون للقاعدة هاجموا عددا من المباني الأمنية والحكومية في مدينة البيضاء بجنوب اليمن الأربعاء فقتلوا أربعة جنود على الأقل قبل صد هجومهم.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" منذ استيلاء مقاتلي الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء أواخر الشهر الماضي.

وكان الحوثيون قد رفضوا الثلاثاء قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيين مدير مكتبه رئيسا جديدا للوزراء وتعهدوا بمقاومة القرار الأمر الذي يمهد لأزمة سياسية أخرى في البلاد.

وأضاف المسؤولون المحليون أن من بين المباني التي هاجمها مسلحو القاعدة المبنى الإداري للمحافظة ومقر القوات الأمنية الخاصة.

وتابعوا أن المسلحين استخدموا البنادق والقذائف الصاروخية في الهجوم الذي وقع فجر الثلاثاء. وقال سكان من المنطقة إنهم سمعوا دوي انفجارات بأنحاء مدينة البيضاء.

وتنشط القاعدة في محافظتي شبوة وأبين اللتين تعتبران معقلا للتنظيم منذ فترة طويلة. ويرى الغرب أن جناح القاعدة في اليمن من أنشط أجنحتها.

من جهتها قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن قوات الأمن نجحت في صد الهجوم.

وشن مسلحو القاعدة في جزيرة العرب ومتشددون متحالفون معهم هجمات متكررة ضد الحكومة وأهداف أخرى كما نفذوا اغتيالات في جنوب وشرق البلاد منذ عام 2011 رغم حملات عدة شنها الجيش اليمني للقضاء على معاقل التنظيم في المناطق الريفية النائية.

واستولى الحوثيون الذين يشكلون ثلث سكان البلاد ويضغطون من أجل مزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية على العاصمة يوم 21 سبتمبر بعد شهور من تقدمهم نحوها من شمال البلاد.