قتلى وجرحى في احتجاجات لأكراد تركيا

احتجاجات كردية في تركيا – Getty

أفادت وسائل إعلام تركية أن 18 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات من الأكراد في احتجاجات بمختلف أنحاء تركيا يطالبون فيها حكومة أوغلو بالتدخل لحماية أكراد سوريا في بلدة كوباني التي يحاصرها مقاتلو الدولة الإسلامية.

وقد استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لفض المحتجين، الذين أحرقوا السيارات وإطارات السيارات وكسروا محال تجارية في الأقاليم الشرقية وفي جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية كردية، فيما اندلعت الاشتباكات في إسطنبول أكبر مدن تركيا وفي العاصمة أنقرة أيضا، نقلاً عن رويترز.

وقال مراسل الجزيرة إن نحو ثلث القتلى لم يسقطوا برصاص الشرطة؛ حيث هاجم متظاهرون يساريون مقر جمعية تابعة لحزب إسلامي كردي، ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية قُتل على إثرها ستة من المدافعين عن الجمعية. كما تدخلت قوات الأمن لتفريق محتجين آخرين بالقوة باستخدام قنابل الغاز.

وقد دعا وزير الداخلية التركي إفكان علاء إلى الإنهاء الفوري للاحتجاجات قائلاً "العنف ليس الحل، العنف يتسبب في الانتقام، ينبغي أن ينتهي هذا الوضع على الفور."

ويلاحظ أن تقدم مقاتلو الدولة الإسلامية في كوباني والسيطرة على مناطق عدة فيها، زاد الضغوط الداخلية من الجانب الكردي والساسة الأكراد على أنقرة كي تتدخل في الصراع منتقدين "دورها المتقاعس" ومحملين الحكومة بمسؤولية جزئية عن اكتساب تنظيم الدولة لهذه القوة.

من جانبها، رفضت تركيا هذه الانتقادات إذ قال نائب رئيس الوزراء التركي "إنها أكذوبة كبرى بأن تركيا لا تفعل شيئا بشأن كوباني..تركيا تبذل قصارى جهدها في المجالات الإنسانية."

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي بدأ منذ ثلاثة أسابيع على كوباني أسفر عن مقتل نحو 400 كردي.

والجدير بالذكر أن تركيا استقبلت أكثر من 180 الف لاجئ فروا من كوباني خلال 20 يوماً الماضية.