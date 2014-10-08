طائرات التحالف تقصف "تنظيم الدولة" بكوباني

مقاتلات أسترالية مشاركة في التحالف تتزود بالوقود فوق المنطقة (EPA)

كشف الجيش الأميركي أن مقاتلات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت ست ضربات استهدفت مواقع "تنظيم الدولة" قرب مدينة كوباني السورية منذ مساء الثلاثاء.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الضربات الجوية دمرت حاملة جند مدرعة ومركبات تحمل أسلحة وقطع مدفعية خاصة بالتنظيم.

وأضافت أن الضربات الجوية كانت ضمن تسع غارات جوية جرى تنفيذها باستخدام قاذفات ومقاتلات وطائرات دون طيار، ولم تحدث أي إصابات بين الطائرات التي نفذت القصف.

وكثف التحالف الضربات الجوية في المنطقة بعد أن توغل مقاتلو تنظيم الدولة في شرق بلدة كوباني ورفعوا رايته التنظيم فوق احد المباني شرق البلدة.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية الى إن غارتين جويتين أخريين استهدفتا موقعا لـ"تنظيم الدولة" يستخدموا مركزا لتدريب المقاتلين قرب مدينة الرقة التي يتخذها التنظيم عاصمة له في سوريا.

وفي نفس السياق أوضح مسؤولون محليون أن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة اجبرت مقاتلي "تنظيم الدولة" على التراجع إلى أطراف مدينة كوباني السورية التي أوشكوا على السيطرة عليها.

وجذبت المدينة اهتماما دوليا بعد أن أجبر مقاتلو "تنظيم الدولة" 180 ألفا من سكان المنطقة الذين يغلب عليهم الأكراد على الفرار إلى تركيا.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف تقدم "تنظيم الدولة" الذي اجتاح أجزاء واسعة من العراق وسوريا منذ يونيو الماضي.