المعارضة تتقدم في حلب..والنظام يتقدم في دمشق

أفاد ناشطون سوريون بسيطرة حركة أحرار الشام على عدد من مواقع لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي، القريبة من معامل الدفاع في منطقة السفيرة.

وتعتبر معامل الدفاع -التي تسعى حركة أحرار الشام إلى السيطرة عليها- من أهم ثكنات جيش النظام في مدينة حلب، حيث يستخدمها كقاعدة جوية لانطلاق مروحياته، كما أنها مركز تصنيع للبراميل المتفجرة والمدفعية المحلية الصنع، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي على الطريق الوحيد الذي تسلكه قوات النظام في طريقها إلى مدينة حلب.

وقد أكد الحساب الرسمي للجبهة الإسلامية في تويتر أن مقاتلي أحرار الشام أسقطوا مروحية عسكرية داخل معامل الدفاع، مما أدى إلى مقتل كل طاقمها.

وأفاد ناشطون بأن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة القرى المحيطة ببلدة العدنانية في جبل الحص بريف حلب الجنوبي، كما شهدت بلدة العدنانية اشتباكات بين قوات المعارضة والنظام، وهي آخر نقاط قوات النظام باتجاه معامل الدفاع في شمال البلاد.

وفي مكان أخر، شنت قوات النظام غارات جوية على ريف حماة بالبراميل المتفجرة بالتزامن مع اشتباكات مع قوات المعارضة التي أوقعت قتلى من عناصر جيش النظام حسب ناشطين.

وفي حمص، أفادت شبكة سوريا مباشرعن وقوع جرحى جراء قصف من جيش النظام براجمات الصواريخ استهدف الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي جنوب البلاد ،ريف القنيطرة ما زالت تدور معارك عنيفة بالرشاشات بين الجيش الحر وقوات النظام، وبينما أحرزت كتائب المعارضة تقدما في القلمون الغربي، أحرز النظام تقدما في حي جوبر الدمشقي.

كما أفاد شهود عيان بمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "إوندوف" مقر القوة الرئيسي في الجولان المحتل نحو جهة غير معلومة.