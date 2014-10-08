الحوثيون يرفضون تعيين أحمد عوض رئيساً للوزراء



الحوثيون – صورة أرشيفية

رفض الحوثيون قرار الرئيس اليمني بتكليف مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك ،مساء الثلاثاء، بمنصب رئيس الوزراء، تنفيذا للاتفاق السلم والشراكة الموقع منذ نحو أسبوعين والذي يقضي بمشاركتهم في إدارة الحكم واحتفاظهم بمواقعهم لحين تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي أن تعيين أحمد عوض بن مبارك جاء بإرادة أميركية، وأوضح أن الحوثيين يرفضون بن مبارك، لأنه لا تنطبق عليه معايير الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى كونه مدير مكتب الرئيس هادي الذي هو جزء من المكونات السياسية في المشهد اليمني.

بدوره، تحدث القيادي الحوثي ضيف الله الشامي عن إعداد العدة لاستئناف التصعيد الثوري ردا على قرار اختيار بن مبارك لرئاسة الحكومة.

من جانبه أيضاً، اعترض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، على تكليف بن مبارك، وبرر ذلك بأن "وجود رئيس البلاد ورئيس الحكومة من محافظات الجنوب سيؤدي إلى عدم ارتياح لدى بقية المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة".

في المقابل، قال سلطان العطواني أحد مستشاري هادي إن لجنة تضم عددا من كبار مستشاري الرئيس اجتمعت في صنعاء واختارت قائمة قصيرة تضم ثلاث شخصيات من قائمة أكبر من المرشحين، وسلمتها للرئيس لاختيار شخصية لرئاسة الحكومة.

وفي سياق غير بعيد، أعلنت جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة شن هجوم واسع ضد مقار عسكرية وأمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن، صباح الأربعاء.

وقالت الجماعة -في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر- إن من سمّتهم "المجاهدين" هاجموا معسكرا لقوات الأمن الخاصة في مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) عن طريق سيارة مفخخة يقودها "انتحاري" يدعى أبو دجانة اللحجي.

وأشارت إلى أن مسلحيها هاجموا أيضاً مقرات الأمن العام وقوات النجدة والمجمع الحكومي ونقطتي الزاهر وعزة العسكريتين،ما أسفر عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح.