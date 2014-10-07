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طائرات أمريكية تقصف مواقع شمال باكستان

7/10/2014

قال مصادر في المخابرات الباكستانية إن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت موقعا يعتقد أنه معسكر تدريب لمقاتلين بشمال غرب البلاد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في ثالث غارة من نوعها في ثلاثة أيام.

وقالت إن الطائرة أطلقت ثلاثة صواريخ على المعسكر الواقع في منطقة شاوال في وزيرستان الشمالية, وأشارا إلى ورود تقارير عن إصابة تسعة يعتقد أنهم من المسلحين.

وأوقفت الولايات المتحدة الهجمات بطائرات بدون طيار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أثناء مفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان لم تسفر عن أي تقدم, فعادت للقصف مرة أخرى بالتزامن مع إعلان الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد التنظيم.

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