طائرات أمريكية تقصف مواقع شمال باكستان

قال مصادر في المخابرات الباكستانية إن طائرة أمريكية بدون طيار قصفت موقعا يعتقد أنه معسكر تدريب لمقاتلين بشمال غرب البلاد مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص في ثالث غارة من نوعها في ثلاثة أيام.

وقالت إن الطائرة أطلقت ثلاثة صواريخ على المعسكر الواقع في منطقة شاوال في وزيرستان الشمالية, وأشارا إلى ورود تقارير عن إصابة تسعة يعتقد أنهم من المسلحين.

وأوقفت الولايات المتحدة الهجمات بطائرات بدون طيار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أثناء مفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان لم تسفر عن أي تقدم, فعادت للقصف مرة أخرى بالتزامن مع إعلان الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد التنظيم.