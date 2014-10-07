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حزب الله يتبنى تفجير أسفر عن جرح جنديين إسرائيليين

7/10/2014

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة على حدود لبنان مع إسرائيل أسفرت عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح بينما ردت إسرائيل بقصف مدفعي.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الوزراء إن الجنود منعوا هجوما إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل. وقال "أوضحنا اننا نرد بالقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بنا سواء كانت في الجنوب أو الشمال أو من أي قطاع آخر"

وهذه أول مرة يتبنى فيها حزب الله المسؤولية عن هجوم على الجيش الإسرائيلي منذ حرب تموز عام 2006 حين دخل الحزب وإسرائيل مواجهة مسلحة استمرت 33 يوما.

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