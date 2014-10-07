بن أفليك: لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا منا

الممثل الأميركي بن أفليك في صورة أرشيفية (EPA)

دخل الممثل الأميركي الشهير بن أفليك في صلب جدل محتدم في الولايات المتحدة الأميركية بعدما دافع بحماس شديد عن المسلمين في برنامج تلفزيوني أميركي على شبكة "HBO" الأميركية واسعة الانتشار.

وكان الممثل الأميركي ضيفا مساء الجمعة في حلقة من برنامج "Real Time with Bill Maher" مع بيل ماهر المعروف بميوله اليسارية على شبكة "HBO". ونقلت الحوار بالكامل والفيديو صحيفة "The Sydney Morning Herald"

وعندما انتقل الحديث الذي كان يدور مع ضيف آخر هو الفيلسوف سام هاريس إلى انتقاد الإسلام، سارع أفليك بغضب واضح إلى اعتبار كلامهما "مقززا وعنصريا".

وأضاف أفليك "الذي حل ضيفا في البرنامج لتقديم فيلم "Gone Girl" الذي يقوم ببطولته" قائلا "هل أنت خبير في الدين الإسلامي؟ لأن ما تقوله أشبه باتهام أحد بأنه (يهودي خبيث)".

وتابع بن قائلا "هناك مليار شخص ليسوا متطرفين ولا يسيئون إلى النساء ويريدون الذهاب إلى المدارس والصلاة خمس مرات في اليوم ولا يقومون بأي من تلك الأمور التي تقول إن المسلمين يقومون بها".

وقال بن أفليك متابعا كلامه "لقد قتلنا من المسلمين أكثر مما قتلوا من صفوفنا بفارق كبير".

وأثار موقف أفليك النادر في مجتمع هوليوود ردود فعل تفاوتت بين التأييد والانتقاد.

من جهته قال بيل ماهر تعليقا على كلام بن أفليك في مقابلة الاثنين في برنامج "salon.com" بأنه "تقدمي" وأن الأمر لا يتعلق بـ"ازدراء الإديان… لأننا نناضل من أجل التقدمية".

يذكر أن بن أفليك رسخ حضوره وشهرته في هوليوود بعد فيلم "Argo" "أنتج عام 2012" الذي أخرجه وقام ببطولته ويحكي قصة أزمة الرهائن الأميركيين الذين احتجزتهم مجموعة من الطلاب في إيران "من 4 نوفمبر 1979 حتي 20 يناير 1981".

وهو ناشط ومؤسس لمبادرة شرق الكونغو وهي منظمة خيرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.