هولندا تفتتح للزوار أول حديقة ميكروبات في العالم

ملكة هولندا تفتتح حديقة الميكروبات في أمستردام

المكان مخصص للميكروبات والبكتيريا وليس للقرود أو الأسود، جزء آخر من الطبيعة تنقله أول حديقة للبكتيريا الحيوية في العالم ، والتي افتتحت في العاصمة الهولندية أمستردام.

هذا الحديقة والتي كلفت هولندا 10 ملايين يورو، واستغرق تنفيذها 12 عاما، تسطع الضوء بأبحاثها العلمية وأساليب عرضها على المخلوقات الصغيرة والتي تشكل ثلثي جميع المواد الحية في الكوكب.

حيث تتميز الحديقة بأنها تمكن الزوا من مشاهدة كيفية تفاعل عدد ضخم من الميكروبات بشكل مباشر، وهي تتكاثر وكيف تتسلل إلى الجسد والأهم من ذلك فوائدها عبرمجاهر متصلة الصفوف مع شاشات التلفزيون العملاقة.

وحسب قول العلماء فإن عدد الميكروبات التي تعيش في الفم لا تقل عن 700 ميكروب، وبهذا الخصوص يعرض مشرفو الحديقة على الزوار تبادل القبل بواسطة الفم ليرقبوا تبادل الميكروبات.

كما تتيح الحديقة للزوار بمشاهدة الميكروبات التي تعيش في عيونهم، رموشهم، كما تستطيع أجهزة الحديقة من إحصاء عدد الميكروبات الحية في أجسادهم.

ويضيف العلماء أنه في عقب القدم يعيش نحو 70 نوعا من البكتيريا، وفي جسم الإنسان يوجد ما لا يقل عن 1.5 كلغ من الميكروبات، من دونها حتماً يموت الإنسان.

وكما هو معروف في الكثير من الدراسات العلمية خلال العقد الأخير ، أن الميكروبات تلعب دورا مهما في مستقبل البشر لاسيما أنها أصبحت قادرة على إنتاج الوقود العضوي وتطوير المضادات الحيوية وتنمية الزراعة.

إلا أن الأبحاث الحديثة تضيف للميكروبات مهمة إضافية ، وهي أن الإنسان بإمكانه أن يستعين بها لتعزيز أساسات الإنشاءات وإنتاج الكهرباء وأيضا مكافحة السرطان.