قتلى من حزب الله باشتباكات مع جبهة النصرة

أعلنت جبهة النصرة أنها قتلت أحد عشر من مسلحي حزب الله أثناء معارك في موقع أم خرج في المنطقة الحدودية المحيطة ببلدة بريتال شرقي لبنان.

وقالت النصرة إنها صدت هجوما للحزب في الجبال المتاخمة لبلدة نحلة الحدودية، بينما اعترف حزب الله بمقتل ثمانية من مسلحيه.

وقد بثت الجبهة تسجيلا مصورا يظهر سيطرتها على أحد مواقع الحزب، معلنة أنها استولت على عدد من المدافع والصواريخ ومضادٍ للطائرات. كما أشارت إلى أن أحد أفرادها قتل أثناء هذا الهجوم وأصيب آخر بجروح.

وحسب محللين، تكمن أهمية جرود بريتال بأنها محاولة لجبهة النصرة في فتح ممر بين جرود عرسال ومنطقة الزبداني السوري، من أجل الإمداد اللوجيستي لهم بتلك المنطقة والتي تعتبر آخر معقل للنصرة في جبال القلمون.

في المواقف، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن هجوم مقاتلي المعارضة السورية أمس على مواقع حزب الله يحتـّم على الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف.

وأضاف جعجع أن الهجوم يظهر مجدداً مدى ضرورة اتخاذ الحكومة قراراً يُلزم حزب الله بالانسحاب من سوريا.

من جهة أخرى، أكد عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، النائب حسن فضل الله أن مقاتلي الحزب أحبطوا أمس مخطط من وصفها بالجماعات التكفيرية.

أما الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، فقالت إن الدفاع عن الحدود من قبل حزب الله مرفوض، ورأت أن ذلك سيفسح المجال لمجموعات غير شرعية أخرى لامتلاك السلاح بذريعة المساواة.