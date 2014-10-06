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تنظيم الدولة يرفع رايته بالجانب الشرقي من كوباني

6/10/2014
أحد مقاتلي تنظيم الدولة يلوح براية التنظيم في الرقة (أرشيف-رويترز)

رفع تنظيم الدولة رايته على مبنى بالجانب الشرقي من بلدة كوباني "عين العرب" السورية الحدودية حيث يخوض مقاتلوه معارك شرسة مع المقاتلين الأكراد للسيطرة على البلدة، وذلك وفقا للقطات أوردها تليفزيون وكالة رويترز للأنباء وتصريحات ضابط بالجيش التركي.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية التقطت من الجانب التركي من الحدود راية سوداء يبدو أنها راية التنظيم ترفرف فوق مبنى من أربعة طوابق قرب موقع شهد بعضا من أعنف الاشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الضابط التركي الذي رفض نشر اسمه إن الراية هي راية الدولة الإسلامية التي سيطرت على مساحات واسعة من سوريا والعراق في الشهور الأخيرة.

وكان مسؤول تركي والمرصد السوري لحقوق الإنسان قالا إن القوات الكردية المدافعة عن مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا صدوا هجوما خلال الليل لمقاتلي تنظيم الدولة الذين يحاولون الاستيلاء على تل يشرف على المدينة في حين شنت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات على مواقع تنظيم الدولة حول المدينة الحدودية.

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