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تنظيم الدولة وسط بلدة عين العرب "كوباني"

6/10/2014
 
القوات الكردية في عين العرب "كوباني"

أفاد مراسل الجزيرة أن تنظيم الدولة دخلل إلى وسط مدينة عين العرب "كوباني" وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الحماية الكردية ومقاتلي تنظيم الدولة وسط المدينة وعلى محاورها الثلاثة.

من جهته أعلن تنظيم الدولة سيطرته على مستشفى عين العرب ومزيد من الأحياء والمناطق داخل المدينة الواقعة شمالي سوريا على الحدود مع تركيا.

فيما قالت مصادر من داخل عين العرب إن وحدات حماية الشعب استطاعت تفجير دبابة لتنظيم الدولة وأحبطت هجوما بسيارة ملغمة على أحد حواجزها.

وفي المقابل خسرت الفصائل الكردية العديد من مقاتليها في حين تتواصل غارات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في محيط المدينة ، لكن ذلك لم يعيق تقدمه.

كانت قد اشتد القصف صباح الاثنين على مدينة عين العرب فسقطت قذائفُ على الجانب التركي مما دفع السلطات التركية إلى إخلاء القرى القريبة من الحدود وإرسال آليات عسكرية ثقيلة نحو معبر مرشد بينار .

ومع وصول التنظيم على مرمى حجر من تركيا، قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ إن الحلف سيقف إلى جانب تركيا إذا اقتضت الضرورة لحمايتها من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف شتولتنبرغ في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أثناء زيارته لبولندا, أن الحلف نشر صورايخ باتريوت في تركيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي عصمت يلماز أن حلف الناتو سيضع المادة الخامسة من اتفاقية واشنطن قيد التنفيذ في حال تعرض تركيا لأي اعتداء من الطرف السوري.

 وذكر يلماز أن انقرة طلبت من الحلف العمل على إعداد خطة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتمالات المختلفة للأزمة في سوريا.

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