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الناتو يريد بناء علاقات قوية مع روسيا

6/10/2014

ينس شتولتنبرج – الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج ،الإثنين، إن الحلف يرغب في إقامة علاقات بناءة مع روسيا .

وأضاف شتولتنبرج إن الحلف سيظل ملتزماً باتفاقياته الدولية المبرمة بعد الحرب الباردة مع موسكو بشأن عمليات الانتشار العسكري الغربي في دول الأعضاء السابقة بالكتلة السوفيتية، وإنه لا تعارض بين علاقات الحلف مع روسيا والتوسع في وجوده في الدول الأعضاء بشرق أوروبا.

وأشار أمين الحلف أن التعاون مع روسيا أمر ممكن جداً، وأرجع إمكانية ذلك لتاريخ موسكو في فترات الحرب الباردة حيث كانت روسيا تتعاون مع النرويج في مسائل الطاقة وترسيم الحدود البحرية.

وتحدث شتولتنبرج عن تبني الحلف لخطة تشكيل قوة رد سريع، وتجهيز إمدادات ومعدات في دول شرق أوروبا بحيث يمكن تعزيزها في أوقات الأزمات.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، في الوقت الراهن، حسب محللين سياسيين تمر بمنعطف صعب بسبب سياسة روسيا في أوكرانيا.

فقد أوقف الحلف كل أوجه التعاون العملي مع روسيا في أبريل الماضي احتجاجا على ضم القرم لكنه أوضح جليا أنه لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا التي لا تنتمي لحلف الأطلسي.

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