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الروبل يتراجع لمستوى غير مسبوق أمام الدولار

6/10/2014
قطع نقدية من مفردات الروبل (Getty-أرشيف)

هوت العملة الروسية "الروبل" إلى مستوى قياسي جديد من الضعف الاثنين مقابل العملة الأميركية التي تخطت عتبة أربعين روبلا لكل دولار، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد الروسي.

فبعيد افتتاح أسواق موسكو "عند الساعة 6:00 تغ" ارتفع سعر الدولار إلى 40.05 روبل قبل أن يتراجع إلى 39.92 روبل حوالي الساعة "7:00 تغ".

كما تراجعت العملة الروسية في مواجهة اليورو لتصل إلى 50.04 روبل لكل يورو لكنها بقيت فوق أدنى مستويات سجلتها في الربيع الماضي.

وتاثرت العملة الروسية بتشديد العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء الأزمة الاوكرانية وكذلك بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكل موردا مهما لروسيا.

ويتابع الروس عن كثب تقلبات عملتهم التي أثارت ارتفاعا في الأسعار زاد من حدته الحظر الذي فرضته السلطات الروسية على معظم المنتجات الغذائية الغربية.

واعتبر محللو شركة "VTB.capital" أن "عتبة الأربعين "روبلا لكل دولار" مهمة جدا نفسيا للمواطنين الروس وقد تثير مخاوف لدى الأسر".

ومن المحتمل أن تسعى بعض الأسر إلى تحويل مدخراتها إلى عملات أجنبية وهو ما قد يتسبب ما بهشاشة في النظام المصرفي الروسي.

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