الحجاج يستكملون مناسكهم برمي الجمار بثاني أيام التشريق

صورة جوية لمشعر منى (AFP)

واصل حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى الاثنين مناسك حجهم برمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك – 12 ذو الحجة)، ويمكن للمتعجل في السفر إنهاء مناسك حجه بعد الرمي والخروج من منى اليوم قبل مغيب الشمس.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط فيغادر منى قبل مغرب الشمس يتوجه لأداء طواف الوداع ثم يغادر الأراضي المقدسة.

وبدأ الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى الأحد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، ويأتي رمي الجمار تذكيرا بعداوة ووسوسة الشيطان الذي حاول اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في هذه الأماكن وحاول إثناءه عن تنفيذ أمر الله ولكنهما رجموه بالحجارة، فتأتي هذه الشعيرة تذكرا بهذا الموقف بين إبليس وسيدنا إبراعيم وولده إسماعيل عليهما السلام.

من جهة أخرى استنفرت قوات الدفاع المدني السعودية قدراتها استعدادا لتفويج الحجاج المتعجلين اليوم الاىثنين، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قوة الدفاع المدني المخصصة لدعم المسجد الحرام ضمن تشكيلات قوات الدفاع المدني استنفرت طاقاتها استعدادا لأي طارئ خلال تفويج حجاج بيت الله المتعجلين.

وزاد السلطات السعودية عدد نقاط الدفاع المدني بالمسجد الحرام والساحات المحيطة به إلى 56 نقطة لتقديم خدمات الإسعاف والتعامل مع أي مشكلات طارئة ومساعدة ضيوف الرحمن الذين قد يتعرضون لأي مخاطر نتيجة الزحام أو التدافع في مداخل الحرم.

وفي سياق مناسك الحج ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن عدد الأنعام التي تم نحرها أو ذبحها منذ أول أيام عيد الأضحى وحتى صباح اليوم الثاني من العيد بلغ حوالي مليون و163 ألفا و426 رأسا من الغنم والإبل والبقر، وزعت على سبعة مجازر للغنم ومجزر للإبل والبقر كلها تابعة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

وقد تزايد إقبال الحجاج على صكوك الهدي والفدى عبر المشروع لفائدته الكبيرة للمسلمين في أنحاء العالم كافة.