الأكراد يوقفون تقدم تنظيم الدولة بتل ميستانور بكوباني

مقاتلة كردية من المدافعين عن كوباني (EPA)

قال مسؤول تركي والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الكردية المدافعة عن مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا صدوا هجوما خلال الليل لمقاتلي تنظيم الدولة الذين يحاولون الاستيلاء على تل يشرف على المدينة في حين شنت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غارات على مواقع تنظيم الدولة حول المدينة الحدودية.

وقال بارور محمد علي المترجم مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في كوباني الليلة الماضية إن مقاتلي تنظيم الدولة يقصفون تل ميستانور بقذائف الدبابات والهاون في محاولة للاستيلاء عليه، ومن شأن ذلك تسهيل الوصول إلى المدينة.

وأضاف محمد علي لوكالة رويترز للأنباء أن القوات الكردية تمكنت من صد الهجوم ومنع مقاتلي الدولة الإسلامية من الاستيلاء على التل الإستراتيجي.

وتابع "خلال الليل كانت هناك غارات جوية جديدة "لطائرات التحالف"، لقد أغاروا ثلاث أو أربع مرات في محيط تل ميستانور".

وكان مقاتلو تنظيم الدولة قد شنوا هجوما جديدا قبل أسبوعين للاستيلاء على بلدة كوباني الحدودية السورية ذات الغالبية الكردية في محاولة لتشديد قبضتهم على مساحات من الأرض سيطروا عليها في شمال سوريا والعراق.

كما لم يكن للغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تأثير كبير في وقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة باتجاه كوباني التي تعرف أيضا بعين العرب.

وتسبب القتال وتقدم تنظيم الدولة باتجاه كوباني بلجوء حوالي 180 ألف كردي إلى تركيا التي لم تظهر أي بادرة على أنها ستتدخل بشكل مباشر لمجابهة تنظيم الدولة التي اقتربت من حدودها.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعمل من بريطانيا عبر شبكة من المتابعين في سوريا إن مقاتلي الدولة الإسلامة استولوا على الجزء الجنوبي من تل ميستانور وهو أبعد نقطة فيه عن المدينة.

وأضاف المرصد أن 11 مقاتلا كرديا و16 مقاتلا تابعين لتنظيم الدولة على الأقل قتلوا في الاشتباكات خلال الليل.

وقال أوغلان إيسو نائب قائد القوات الكردية المدافعة عن كوباني إن الاشتباكات خلال الليل تركزت على التل الذي يقع إلى الجنوب الشرقي من كوباني. وأضاف في اتصال هاتفي أن قوات تنظيم الدولة تقف الآن على مسافة حوالي كيلومتر من كوباني.

من جهة أخرى سقطت في وقت مبكر صباح اليوم قذيفة مورتر في الأراضي التركية على بعد حوالي خمسمائة متر من خط الحدود بالقرب من قاعدة للجيش التركي في مورستبينار.

وقال مراسل لوكالة رويترز إن أصوات الانفجارات في كوباني سمعت عبر الحدود بينما سقطت قذائف في داخل المدينة. ويوم السبت أصيب ضابط تركي بشظية قذيفة يبدو أنها أطلقت من الجانب الذي فيه مقاتلو تنظيم الدولة كما قالت وسائل إعلامية محلية ومصادر في المنطقة.

وترابط مدرعات تركية في نقطة العبور يمورتاليك على الحدود السورية التركية على مسافة حوالي خمسة كيلومترات غرب كوباني بينما صوبت مدافعها باتجاه الأراضي السورية لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات على تحركات عسكرية تركية كبيرة في المنطقة، فقد عادت دبابات تركية إلى قواعدها بعد أن نشرت على الحدود قبل أيام.