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كييف تتهم الانفصاليين بانتهاك وقف إطلاق النار

5/10/2014

اتهم الجيش الأوكراني الانفصاليين بارتكاب انتهاكات جديدة يوم الأحد لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل شهر وقال إن قواته تعرضت لإطلاق نيران في عدة أجزاء من شرق البلاد من بينها مطار مدينة دونيتسك الرئيسية.

وقال فولوديمير بوليوفي المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي بالعاصمة كييف إن جنديين أوكرانيين قتلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأصيب ستة آخرون وأضاف "الارهابيون ينتهكون شروط وقف اطلاق النار."

وفي دونيتسك حيث يسيطر الانفصاليون على المباني الاستراتيجية قال إدوارد باسولين وهو مسؤول كبير في الحركة الانفصالية إن ثلاثة من الانفصاليين قتلوا وأصيب 32 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة وأن معظمهم سقط في القتال حول مطار دونيتسك. ويسعى الانفصاليون منذ أسابيع لإبعاد القوات الحكومية عن المطار الذي يتمتع بقيمة استراتيجية لاحتوائه على مدرج حديث.

وقال باسولين لرويترز "المطار يعد نقطة انطلاق للمدينة…مهمتنا الرئيسية هي ابعاد القوات الحكومية عن المدينة بحيث لا يمكنهم قصف المناطق السكنية بعد الآن." وذكر بوليوفي أن هناك قتالا يدور حول بلدتي ديبالتسيفي وشتشاستي والتي تقعان إلى الشرق مع الحدود الروسية.

وقال باسولين إن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية واتهم القوات الأوكرانية بقصف ضواحي المدينة من مواقع قريبة من المطار. وينفي الجيش الأوكراني قصف أهداف مدنية ويقول إنه لا يرد على إطلاق النيران إلا حينما يتعرض لهجمات الانفصاليين.

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