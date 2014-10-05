خمسمائة غزاوي يتوجهون للصلاة بالمسجد الأقصى

صورة قبة الأقصى وقبة الصخرة المشرفة من جهة القدس الشرقية (Getty-أرشيف)

سمحت إسرائيل في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2007 للفلسطينيين من سكان قطاع غزة بالتوجه إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى، وقد توجه بالفعل حوالي خمسمائة مواطن فلسطيني من قطاع غزة إلى مدينة القدس المحتلة صباح الأحد لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الحافلات التي تقل المصلين قد وصلت إلى "إسرائيل" وهي في طريقها للمسجد الأقصى، وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بموجب "سلسلة تسهيلات أعلنت عنها إسرائيل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وكان مصدر في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية ذكر الأسبوع الماضي أن إسرائيل أصدرت تصاريح تسمح بموجبها لخمسمائة فلسطيني من سكان قطاع غزة بالصلاة في المسجد الأقصى في القدس، واشترطت أن يكونوا ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، وألا يكونوا قد انخرطوا سابقا في "أعمال مناهضة للاحتلال الإسرائيلي".

يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصارا "خانقا" على القطاع منذ عام 2006 عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية، وشددته في يونيو 2007 عقب سيطرة حماس على غزة.