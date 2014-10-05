الإعصار فانفون يتجه نحو طوكيو بأمطار غزيرة ورياح قوية

الإعصار فانفون

يتجه إعصار قوي صوب العاصمة طوكيو يوم الاثنين بعدما ضرب جنوب غرب اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة مما أدى إلى إلغاء رحلات طيران وقطع الكهرباء. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الاحد إن الاعصار (فانفون) الذي تم تخفيض درجة شدته السابقة يتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

كما تقول توقعات الأرصاد إن المناطق الشرقية من اليابان ومنها العاصمة طوكيو ستشهد أمطارا غزيرة ورياحا شديدة. وقال توموكو كاكينوما وهو طالب جامعي عمره 20 عاما مقيم في طوكيو "لقد قررت كليتي بالفعل وقف الدراسة غدا."

وقال متحدث باسم شركة تويوتا لإنتاج السيارات إن الشركة تعتزم وقف الانتاج صباح يوم الاثنين في 12 مصنعا بسبب الاعصار.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) أن عدة شركات طيران من بينها (نيبون أيروايز) و(جابان ايرلاينز) ألغت يوم الأحد أكثر من 150 رحلة إلى عدة مدن في جنوب اليابان. وقالت شركة الكهرباء في جزيرة كيوشو إن الكهرباء انقطعت عن 18500 منزل بسبب الإعصار مساء يوم الاحد.

كما علقت شركة تكرير النفط (نانسي سيكيو) المملوكة لشركة بتروبراس البرازيلية عملياتها في مصفاتها البالغ طاقتها مئة ألف برميل يومياً في جزيرة أوكيناوا بسبب الإعصار. لكن متحدثا باسم الشركة قال إن العمليات الاخرى للشركة لم تتضرر.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن اقتراب الإعصار أدى إلى تعليق جهود البحث عن 12 مفقودا في منطقة جبل أونتاكي بوسط اليابان بعد ثوران بركان خلف 51 قتيلا على الأقل.