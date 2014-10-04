مظاهرات منددة بالانقلاب وأخرى بغلاء الأسعار في مصر

نظم رافضو الانقلاب في مصر مظاهرات في القاهرة ومحافظات مختلفة عقب صلاة العيد، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات أسبوع سموه "عيدنا يوم نصرنا".

ففي الإسكندرية شمالي مصر نظم رافضو الانقلاب أكثر من عشر مسيرات في ميادين مختلفة شرقي المحافظة وغربها، احتجاجاً على الأزمات الاقتصادية اليومية وغلاء الأسعار.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل السجون. كما ردد المتظاهرون التكبيرات احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك.

واعتقلت قوات الشرطة عدد من المتظاهرين عقب صلاة العيد أثنا ء فضها لمسيرة رافضة للانقلاب في الزقازيق بمحافظة الشرقية ، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ما تسبب في إصابة عشرات المتظاهرين ، حسب شهود عيان.

يُذكر أن محافظة الشرقية شهدت خروج أكثر من ثماني مسيرات عقب صلاة العيد للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كرداسة وناهيا وبني مجدول في محافظة الجيزة انطلقت مظاهرات عقب صلاة عيد الأضحى من الساحات المخصصة لصلاة العيد، ورفع المشاركون فيها شارات رابعة وصور المعتقلين ومن سقط من ضحايا، كما رددوا هتافات تطالب برحيل حكم العسكر حسب وصفهم، وتندد بغلاء الأسعار.

وبشأن غلاء الأسعار، يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر اليوم، ومن تداعيات ذلك انخفاض عدد المصريين القادرين على إحياء سنة الأضحية، فقد شهدت أسواق الماشية ارتفاعا كبيرا فى أسعار الأضاحى مما أثر سلبا على حركة البيع.

كما توقع اقتصاديون أن تكون هذه السنة من أقل السنوات التي يشتري فيها المصريون اللحوم، نظرا لتزامن العيد مع بدء العام الدراسي.