روحاني: إيران لن تحل محل موسكو في إمدادات الغاز

حسن روحاني وفلاديمير بوتين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مقابلة مع قناة روسيا 1 التلفزيونية إن بلاده ليست مستعدة للحل محل روسيا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي في حال رفعت العقوبات عنها.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية للصحافة في سبتمبر أيلول الماضي إن الاتحاد الأوروبي يخطط لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران مع تحسن العلاقات معها في الوقت الذي يزداد التوتر مع روسيا أكبر مورد للغاز إليه.

وقال روحاني لقناة روسيا 1 "نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة من الانتاج ونفكر أولا في الاستهلاك المحلي." وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا.

وأضاف روحاني "من وقت لآخر نعاني من مشاكل خلال الشتاء ولدينا الكثير من الزبائن والراغبين بالشراء حولنا… جميع جيراننا في الشرق والغرب والجنوب يريدون شراء الغاز الذي لم ننتجه بعد."

تعتبر روسيا أكبر مورد حاليا للغاز الطبيعي إلى أوروبا وتلبي ثلث طلبها من الغاز والبالغ قيمته 80 مليار دولار سنويا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا ما أدى إلى زيادة حاجته الى استيراد الغاز من أماكن أخرى.

وأضاف روحاني "الظروف اليوم هي ليست كما يعتقد الجميع وهي أنه في حال أوقفت روسيا امداداتها من الغاز غدا ستعوض ايران هذه الكميات… إن انتاجنا بعيد للغاية عن هذه المرحلة حاليا."

وتروج ايران التي تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة من الأنابيب منذ فترة طويلة لمشروع بناء شبكة أنابيب تربط بين حقل غاز بارس الجنوبي الضخم مع زبائنها الأوروبيين وهو ما تسميه خط الانابيب الفارسي.