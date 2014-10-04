جرحى أطفال في حمص..والأسد يؤدي صلاة العيد بدمشق

الرئيس بشار الأسد في صلاة العيد بمسجد النعمان بالعاصمة

أفاد ناشطون سوريون بمقتل شخصين أحدهما طفل وجرح العشرات في غارات لطيران النظام السوري بالبراميل المتفجرة على الجامع الكبير في سراقب بريف إدلب أثناء تأدية صلاة العيد.

كما أصيبت عائلة كاملة وجرح عشرات الأطفال بعضهم بجروح بالغة في مدينة تلبيسة إثر غارات وقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة تلبيسة بريف حمص في أول أيام عيد الاضحى المبارك.

أيضا في حمص استهدفت قوات النظام بلدات الغوطة الشرقية بالمدفعية وحي الوعر بمدينة حمص بصاروخ أرض – أرض ما أدى الى إصابة عدد من الأطفال بجروح ، تم نقلهم لمستشفيات ميدانية واقعة تحت سيطرة النظام.

من جهة أخرى ، أعلنت الفصائل الإسلامية المسلحة سيطرتها على النقطة السادسة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي بعد اشتباكات دامية مع قوات النظام، كما سيطر الجيش الحر على مبنى الأمن العسكري ببلدة الحارة في ريف درعا.

أما في شمال شرق حلب ، في الجبهة الأكثر اشتعالاً في الوقت الراهن ، عين العرب، فقد بلغت المعارك ذروتها بين قوات الحماية الكردية ومقاتلي تنظيم الدولة.

ورغم غارات التحالف الدولي على مواقع مقاتلي الدولة في محيط مدينة عين العرب، فإن التنظيم يواصل التنظيم قصفه بكثافة لمواقعِ قوات الحماية الكردية التي انسحبت من أهم معاقلها في المدينة، لتصبح المواقع في غرب وجنوب وشرق عين العرب بيد التنظيم.

في سياق آخر، نشر الحساب الرئاسي الرسمي للرئيس الأسد صورة على تويتر ،السبت، تظهر الرئيس السوري بشار الأسد وهو يصلي العيد في مسجد النعمان بن بشير بدمشق.