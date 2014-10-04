برشلونة بصدارة الدوري الإسباني باجتيازه لفاليكانو

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه رايو فاليكانو بهدفين نظيفين السبت في المرحلة السابعة من المسابقة التي شهدت فوز بلنسية ضيفه أتليتكو مدريد حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل برشلونة رقما قياسيا يتمثل في خوض سبع مباريات في الدوري الاسباني دون أن تهتز شباكه منذ بداية الموسم. ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام بلنسية وخمس نقاط أمام أتليتكو بينما تجمد رصيد فاليكانو عند ثمان نقاط في المركز العاشر.

وسجل فاليكانو بداية هجومية للمباراة بدلا من الدفاع مثلما تفعل كل الفرق في مواجهة برشلونة، ولكن مع حلول الدقيقة 35 تمكن المدافع العائد للمشاركة جيرارد بيكيه من صناعة الهدف الأول لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي هيأ الكرة برأسه ثم سدد من فوق حارس فاليكانو بشكل مثير.

وبعد دقيقة واحدة فقط أضاف المهاجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني عبر تسديدة أرضية مستغلا تمريرة منير الحدادي. كما أهدر برشلونة عدة فرص لزيادة غلته من الأهداف في الشوط الثاني خاصة بعد طرد مدافع فاليكانو خورخي مارسيلو لحصوله على الانذار الثاني.

ونجح برشلونة في استعادة توازنه بعد هزيمته على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 2/3 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.