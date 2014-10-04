البث الحي
منوعات

برشلونة بصدارة الدوري الإسباني باجتيازه لفاليكانو

4/10/2014

استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه رايو فاليكانو بهدفين نظيفين السبت في المرحلة السابعة من المسابقة التي شهدت فوز بلنسية ضيفه أتليتكو مدريد حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل برشلونة رقما قياسيا يتمثل في خوض سبع مباريات في الدوري الاسباني  دون أن تهتز شباكه منذ بداية الموسم. ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام بلنسية  وخمس نقاط أمام أتليتكو بينما تجمد رصيد فاليكانو عند ثمان نقاط في المركز العاشر.

وسجل فاليكانو بداية هجومية للمباراة بدلا من الدفاع مثلما تفعل كل الفرق في مواجهة برشلونة، ولكن مع حلول الدقيقة 35 تمكن المدافع العائد للمشاركة جيرارد بيكيه من صناعة الهدف الأول لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي هيأ الكرة برأسه ثم سدد من فوق حارس فاليكانو بشكل مثير.

وبعد دقيقة واحدة فقط أضاف المهاجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني عبر تسديدة أرضية مستغلا تمريرة منير الحدادي. كما أهدر برشلونة عدة فرص لزيادة غلته من الأهداف في الشوط الثاني خاصة بعد  طرد مدافع فاليكانو خورخي مارسيلو لحصوله على الانذار الثاني.

ونجح برشلونة في استعادة توازنه بعد هزيمته على ملعب باريس سان جيرمان  الفرنسي 2/3 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

المزيد من منوعات

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

تحذير من استهداف المسلمين.. فرنسا تمضي في قانون لقمع السلوك "الذي يتنافى مع قيم الجمهورية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)