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المسلمون يحتفلون بالأضحى والحجاج يستكملون مناسكهم

4/10/2014

الحجاج يرمون جمرة العقبة

يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى في وقت يواصل نحو مليون ونصف من ضيوف الرحمن أداء شعائر الحج.

فقد توجه حجاج بيت الله الحرام  صباح اليوم العاشر من ذي الحجة، بعد صلاة فجر السبت، بعد أن باتوا في مزدلفة التي نفروا إليها من صعيد عرفات ، إلى منى لرمي جمرة العقبة ، سبع حصوات، ثم نحر الهدي إحياء لذكرى تضحية النبي إبراهيم عليه السلام ، يتلوه التحلل الأصغر.

وبعدها يبدأ الحجيج بالطواف حول الكعبة المشرفة ،طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة، وعند إتمام مناسك هذا اليوم، يعودون أدراجهم إلى منى في انتظار بدء أيام التشريق.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

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