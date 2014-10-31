10 أيام مهلةُ الحوثيين لهادي ليشكل حكومة جديدة

مسلحو جماعة الحوثي

أمهلت جماعة الحوثي الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور مدة عشرة أيام لتشكيل الحكومة الجديدة، مهددين في حال عدم استجابة الرئيس بتشكيل مجلس إنقاذ وطني.

جاء ذلك في نهاية اجتماع عقده قادة الحوثيين مع شخصيات سياسية وقبلية يمنية في العاصمة صنعاء بناء على دعوة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تحت مسمى "الاجتماع الموسع لمشايخ وحكماء اليمن"، والذي أقر تشكيل لجان ثورية في كل محافظات البلاد بما فيها المحافظات الجنوبية وتشكيل لجنة من شخصيات شمالية وجنوبية لوضع حلول للقضية الجنوبية.

وأفادت مصادر محلية أن الحوثيين هددوا بالتصعيد من أجل تسلم السلطة والانتقال من السيطرة على الأرض إلى السيطرة على مؤسسات الدولة والإمساك بزمام الحكم.

كما ندد البيان الختامي بخطاب الرئيس اليمني الأخير الذي شكك فيه في دور اللجان الشعبية (من مسلحين قبليين يتبعون جماعة الحوثي) في حفظ الأمن والاستقرار ومساندة الجيش في مهامه.

يشار إلى أن سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي كانت باقتحام بعض المقار الحكومية والتحكم في شؤونها المالية والإدارية.