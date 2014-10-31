البث الحي
منوعات

مقتل عنصر بالجيش الليبي في تفجير انتحاري شرق ليبيا

31/10/2014

لقى احد جنود الجيش الليبي حتفه في تفجير انتحاري في مدينة البيضاء شرق ليبيا اليوم الجمعة.

وقال مصّدر عسكري إن انتحارياً فجر نفسه في الساعات الأولي من صباح الجمعة عند بوابة الـ 200 القريبة من المخيلي جنوب القبة بمدينة البيضاء , وأوضح المصّدر أن الانفجار تسبب أيضا في خسائر مادية.

يذكر أن مدينة البيضاء تشهد تفجيرات وانفلاتا أمنيا. فقد لقى نحو 16 شخصاً من بينهم عسكريون ومدنيون ومتطوعين بالجيش الليبي حتفهم جراء انفجار في معسكر "بوصفيه" جنوب مدينة البيضاء في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. كما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من تفكيك سيارة مفخخة قرب مقر الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور في البيضاء .

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)