مقتل عنصر بالجيش الليبي في تفجير انتحاري شرق ليبيا

لقى احد جنود الجيش الليبي حتفه في تفجير انتحاري في مدينة البيضاء شرق ليبيا اليوم الجمعة.

وقال مصّدر عسكري إن انتحارياً فجر نفسه في الساعات الأولي من صباح الجمعة عند بوابة الـ 200 القريبة من المخيلي جنوب القبة بمدينة البيضاء , وأوضح المصّدر أن الانفجار تسبب أيضا في خسائر مادية.

يذكر أن مدينة البيضاء تشهد تفجيرات وانفلاتا أمنيا. فقد لقى نحو 16 شخصاً من بينهم عسكريون ومدنيون ومتطوعين بالجيش الليبي حتفهم جراء انفجار في معسكر "بوصفيه" جنوب مدينة البيضاء في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. كما تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من تفكيك سيارة مفخخة قرب مقر الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور في البيضاء .