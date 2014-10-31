دوري أبطال أفريقيا: وفاق سطيف على أبواب كأس العالم للأندية

سيكون وفاق سطيف الجزائري جاهزا لنقض كل التوقعات التي استبعدت منافسته على لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يستقبل فيتا كلوب الكونغولي غداً السبت على ملعب مصطفى شاكر في البليدة ضمن إياب النهائي بعدما تعادلا 2-2 ذهاباً الأحد الماضي.

كان سطيف متقدما 2-1 حتى ربع الساعة الأخير في كينشاسا لكن ليما مابيدي أنقذ المضيف بتسجيله هدف التعادل محققا ثنائية ومؤجلا الصراع إلى موقعة الإياب.

وبرغم ذلك، سيكون وفاق سطيف مرشحا قويا لحمل اللقب للمرة الثانية بعد 1988 على حساب إيوانيانوو النيجيري 4-1 بمجموع المباراتين، إذ يكفيه التعادل سلبا او 1-1 او الفوز بأي نتيجة ليحرم فيتا من إحراز ثاني القابه أيضا بعد الأول في 1973 عندما تغلب على اسانتي كوتوكو الغاني وكانت المسابقة تعرق باسم كأس الأندية الافريقية البطلة.

هذا و أقر مدرب سطيف خير الدين مضوي أن فريقه كان قريباً من الانسحاب من المسابقة هذه السنة: "أراد المسؤولون في الاتحاد الوطني انسحابنا لاسباب تتعلق بالجدولة وللشعور بأن فريقنا غير قادر على المنافسة أفريقيا".

لكن مخاوف هبوط "النسور السوداء" في المنافسة القارية تبددت بعد الفوز الساحق على ينينغا البوركينابي 5-صفر حيث تألق مهاجمه الهادي بلعميري، فخاض 13 مباراة قبل النهائي لم يعرف فيها طعم الخسارة سوى مرة واحدة في اياب نصف النهائي امام مازيمبي الكونغولي 3-2 ، ولم تمنع تأهله الى الدور النهائي لانه كان فاز ذهابا على ارضه، فيما خسر فيتا كلوب 3 مرات.

ويملك سطيف، الذي سيلعب في البليدة على بعد 50 كلم جنوب-غرب العاصمة الجزائر حيث تهافت الجمهور على التذاكر، سجلا جيدا على ارضه منذ بداية مشاركته في 1987، إذ فاز 20 مرة، تعادل 5 مرات وخسرة مرة وحيدة كما حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

و أضاف خير الدين مضوي إن سبب حذر الجزائريين من أن المعركة على اللقب والجائزة الأولى البالغة 1.5 مليون دولار أميركي مضافة إلى مليوني دولار جراء مشاركة بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في كانون الاول/ديسمبر المقبل في المغرب، لم تنته بعد: "يجب ان يتذكر جمهورنا ان فيتا كلوب ذهب الى الصفاقسي التونسي في نصف النهائي وفاز هناك 2-1. التعادل في كينشاسا خلق لنا المزيد من الفرص ودعم جمهورنا قد يكون حاسما".

من جهته، يريد فيتا كلوب الثأر لخسارته في النهائي امام فريق جزائري في النهائي، بعد سقوطه المذل 5-صفر في مجموع المباراتين امام شبيبة القبائل في نهائي 1981.