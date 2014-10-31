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الصحة العالمية: ارتفاع عدد وفيات الإيبولا إلى 4951

31/10/2014

تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن وباء الايبولا قتل 4951 شخصا من بين 13567 اصيبوا بالفيروس في ثماني دول في تعديل طفيف في أرقام الحالات لأسباب ترجع أساسا إلى أن "الحالات المشتبه بها في غينيا يجري تجاهلها".

ويعكس هذا الرقم زيادة نسبتها 31 في المئة منذ أن أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرقامها السابقة يوم الاربعاء بينما تراجع العدد الإجمالي للحالات بواقع 136 .

وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيان  أنه "من بين الثماني مناطق الغينية والليبيرية التي تشترك في حدود مع ساحل العاج فان منطقة واحدة في غينيا لم تبلغ عن حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بالفيروس المسبب لمرض الايبولا."

وغالبية حالات الاصابة بالفيروس القاتل كانت في غينيا وليبيريا وسيراليون لكن هناك حالات إصابة متفرقة في نيجيريا والسنغال اللتين أعلنتا الآن منطقتان خاليتان من الايبولا مثل إسبانيا والولايات المتحدة ومالي.

ووفقا لخبراء من منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يشعرون بالقلق من أن الفيروس يمكن أن ينتشر في مالي ودول مجاورة.  لكن طفلة عمرها عامان جلبت الايبولا إلى مالي ربما خالطت ما يصل إلى 141 شخصا لكن لم يتم تتبع 57 منهم حتى الان.

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