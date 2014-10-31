السيستاني يدعوالحكومة لدعم العشائرالعراقية التي تقاتل داعش

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية إلى تقديم الدعم والإسناد للعشائر العراقية التي تقاتل في المناطق التي تسيطر عليها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش في مناطق متفرقة من العراق.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام الاف من المصلين في صحن الأمام الحسين في مدينة كربلاء "مطلوب من الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية تقديم الدعم والإسناد إلى العشائر العراقية التي تقاتل المسلحين وكذلك وتحقيق المطالب المشروعة المقدمة من قبلهم والتي تثبت قدراتهم على الصمود وثباتهم على المواقف وصد هجمات الإرهابيين وتوفر الفرصة والإرادة لهم للانضمام الى صفوف المقاتلين ضد تنظيم داعش".

وأضاف " لقد قامت عصابات داعش الإرهابية بإعدام إعداد كبيرة من أبناء بعض العشائر الكريمة في المنطقة الغربية من العراق لاتخاذهم موقفا وطنيا شجاعا لرفض الارهاب والدفاع عن مدنهم وأهاليهم وهذا ليس بمستغرب عن سلوكيات وممارسات هذا التنظيم البعيد عن قيم الإسلام والإنسانية ونحن نواسي أهالي الضحايا ونتعاطف معهم ونؤكد على أخوتنا وابنائنا وأحبتنا من أبناء هذه العشائر بأن خلاص العراق من الإرهاب الداعشي لايتم إلا بتضافر الجهود بين الجميع".

يذكر ان القوات العراقية والبيشمركة الكردية تخوض قتالا بدعم من التحالف الدولي والعربي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذي بسط سيطرته على مناطق شاسعة في العراق وسورية وسعى لتوسيع نطاق نفوذه مما أثار مخاوف الدول المجاورة.